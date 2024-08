Basket: premier accroc pour les Bleues, battues par l'Australie

L'équipe de France féminine de basket a perdu pour la première dans ces JO face à l'Australie (79-72) dimanche au Stade Pierre-Mauroy, ce qui ne l'empêchera pas de disputer les quarts mais lui donnera un parcours plus difficile.

"On avait besoin de ça aussi, je pense, parce qu'avoir un chemin trop facile c'est jamais forcément bien, a réagi la pivot Dominique Malonga. On avait besoin de se mesurer à un peu d'adversité, là c'est ce qu'on a eu ce soir."

Cette fois, les Françaises, dont la force principale est la défense, n'ont pas réussi à maintenir leur adversaire en-dessous des 60 points, prises par les picks-and-rolls orchestrés par les "Opals", avec les intérieures Alanna Smith (douze points) et Ezi Magbegor (quatorze points, six rebonds) le plus souvent à la finition.

"Elles ont mis pas mal de points avec leurs intérieures", a commenté la capitaine Sarah Michel Boury, sortie dès le début du dernier quart-temps après un coup de coude au nez.