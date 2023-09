Basket/Mondial-2023: Schröder, nouveau chancelier de l'Allemagne

Le sacre allemand "a commencé" en septembre 2021, selon Gordon Herbert qui prend alors ses fonctions de sélectionneur et décide de "rencontrer" Schröder, l'un des meilleurs joueurs de la sélection dont le patronyme est le même que celui de l'ancien chancelier Gerhard Schröder (1998-2005).

"Il mérite le respect." Cible de critiques en Allemagne et nommé capitaine de la Mannschaft il y a deux ans, Dennis Schröder a guidé la sélection vers son premier titre de championne du monde de basket, dimanche à Manille contre la Serbie (83-77).

"On a parlé pendant trois, quatre heures. Je me suis rendu compte de son engagement envers ses coéquipiers et son pays", a raconté après la victoire finale le technicien canadien.

Il décide de faire du meneur, qui joue en NBA, son nouveau capitaine. "L'une des meilleures décisions que j'ai prise", a estimé Herbert, pour qui Schröder "mérite 100% de respect pour ce qu'il fait et donne à l'équipe".

"Il pense avant tout à l'équipe", a poursuivi le sélectionneur en conférence de presse, Schröder à ses côtés, avant d'être arrosé d'alcool par toute l'équipe venue faire une bruyante irruption.