Battu à Londres, Castor Braine assuré de terminer 2e de son groupe

Privé de Nastja Claessens (blessée au poignet), Castor Braine s'est incliné 93-53 en déplacement aux London Lions mardi à Londres en Angleterre pour le compte de la cinquième journée des phases de poules de l'EuroCoupe féminine de basket (groupe I). Avec cette défaite, les Brainoises ne peuvent désormais plus prétendre à la première place du groupe mais ne peuvent plus perdre la deuxième et restent donc assurées de participer au premier tour de playoff qui fera suite à la saison régulière. Les deux premières équipes de chacun des 12 groupes ainsi que les huit meilleurs troisièmes sont en effet qualifiées.