Ben Broeders, 8e à la perche: "je n'ai pas été assez bon"

"Je n'ai pas été assez bon aujourd'hui. Je dois me montrer plus régulier à l'avenir, même si cela va de soi de le dire. Je ne pense pas m'avoir mis trop de pression et j'ai certainement le niveau", a ajouté Ben Broeders qui n'a pu aller plus haut dimanche que 5m60, alors qu'il détient le record de Belgique indoor à 5m82. Il a effectué une impasse aussi à 5m70, manquant ses trois essais ensuite à 5m80, "parce que j'avais des crampes et cela m'a permis d'avoir plus de temps entre les sauts pour récupérer. Je devrai faire mieux à l'avenir pour passer ces hauteurs."