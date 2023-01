BENE-League - Le Sporting Pelt l'emporte face à Waalwijk dans une rencontre de petite facture

(Belga) Le Sporting Pelt s'est imposé 37-27 face au Red Rag Tachos Waalwijk, sans réellement convaincre, dimanche en match de la 18e journée de la phase classique de la BENE-League de handball.

Le début de rencontre s'est avéré difficile pour les Limbourgeois qui ne sont pas arrivés à imposer leur jeu et ont rapidement été menés 2-4 par leurs visiteurs. Ils avaient gâché trop d'occasions ouvertes en raison d'un jeu brouillon, d'un manque de précision et d'intensité. Ce n'est qu'à la 17e minute que Pelt pris les commandes au score 11-10. Les équipes joueront en suite au jeu du chat et de la souris jusqu'à la fin de la première période qui sera sifflée sur le score de 17-16. En début de la seconde mi-temps le public présent pensait le match joué lorsqu'après cinq minutes Pelt avait creusé un écart de 4 buts (21-17) mais c'était sans compter sur un dernier sursaut d'orgueil des Bataves qui reviennent à 21-20 à la 40e pour ensuite perdre progressivement le fil de la rencontre et s'effondrer complètement dix minutes plus tard laissant les Belges, qui ont livré une seconde période de bien meilleure facture, s'envoler pour l'emporter 37-27. Au classement, Pelt est 5e avec 22 points à deux unités du HC Visé tandis que Waalwijk occupe la 11e place avec 2 points. Lundi soir, un match de haut de classement se jouera à Sittard entre les Kembit Lions et Aalsmeer classés second et troisième de la BENE-League. (Belga)