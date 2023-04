Bloemendaal et Van Doren battent 1-0 en finale le Rot-Weiss Cologne et Vanasch

Les Néerlandais de Bloemendaal ont soulevé lundi leur 6e trophée en Euro Hockey League (EHL), la plus prestigieuse compétition de clubs de hockey, lundi au Wagener Stadion d'Amstelveen. En finale, le club du Red Lions Arthur Van Doren s'est imposé 1-0 face à l'équipe allemande du Rot-Weiss Cologne, dont les filets sont gardés par l'autre international belge Vincent Vanasch..

Dominant la partie, les champions des Pays-Bas ont longtemps été bloqués face à Vincent Vanasch en première mi-temps. Ce n'est qu'en prenant option d'éviter 'The Wall' et tirer sur le 'line-stopper' sur l'un de leurs multiples penalty-corners (pc) que l'équipe de Van Doren a mené 1-0 à la mi-temps via Teun Beins (21e). La partie s'est équilibrée en seconde mi-temps mais jamais les champions allemands n'ont réussi à inverser la tendance.

Il s'agit du 6e sacre de Bloemendaal en EHL, le 3e consécutif, après ceux décrochés en 2009, 2013 (contre le Dragons), 2018, 2021 et l'an dernier. Si 'King Arthur' Van Doren peut à présent s'enorgueillir de trois titres européens en clubs, Vanasch, déjà battu l'an dernier par Bloemendaal en finale, est lui par contre à nouveau passé à côté d'une performance inédite, devenir le premier joueur à remporter la compétition avec trois équipes de trois pays différents, après s'être déjà imposé avec les Néerlandais d'Oranje-Zwart et avec le Waterloo Ducks.