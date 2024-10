Bocholt bat Sasja lors du match d'ouverture de la septième journée

Bocholt s'est imposé face à Sasja (32-26) en match d'ouverture de la septième journée de Super Handball League, étalée entre ce mardi soir et le mercredi 23 octobre avec en clap de fin la rencontre opposant Visé aux Lions de Sittard, pour cause de Coupe d'Europe.

Dans une première période partagée, jouée de part et d'autre sur un tempo modéré. Bocholt a laissé l'initiative à Sasja qui a fait preuve de plus de concentration que l'équipe locale qui de son côté a manqué pas moins de cinq occasions ouvertes en zone de conclusion et se voyait logiquement menés 10-12 au terme de la période initiale. Rafal Przybylski la nouvelle recrue polonaise de Bocholt ne se montrant pas à son affaire en zone de conclusion (2/6)

En début de seconde période, Bocholt a resserré sa défense et accéléré la circulation du ballon. Il n'a fallu que cinq minutes aux Limbourgeois pour renverser la vapeur et prendre le leadership de la partie 14-13 pour ne plus laisser la moindre initiative aux Anversois par la suite. L'écart va progressivement croître pour atteindre son maximum à la 57e 31-23.