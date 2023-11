Boston bat New York, Milwaukee se relance contre Chicago

Boston s'est imposé 114-98 face à New York, lundi, dans le championnat nord-américain de basket. Milwaukee a repris sa marche en avant en battant Chicago 118-109.

Les Celtics se sont appuyés sur Jayson Tatum, auteur de 35 points dont 17 dans le dernier quart-temps. Boston engrange un troisième succès consécutif et gagne pour la cinquième fois en autant de rencontres à domicile. Avec 8 victoires et 2 défaites, les Celtics restent dans le sillage de Philadelphie, leader à l'Est, avant de rendre visite aux Sixers mercredi.

Jalen Brunson (26 points) a été le meilleur marqueur des Knicks. New York, qui restait sur trois victoires de suite, est neuvième avec 5 victoires et autant de défaites.