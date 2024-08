Boxe: Imane Khelif fait de sa victoire une "réponse" aux attaques sur son genre

La victoire de l'Algérienne Imane Khelif en finale des Jeux olympiques de Paris est la "réponse" parfaite à la "campagne féroce" et aux "attaques" dont elle a fait l'objet, a déclaré vendredi la boxeuse de 25 ans.

"J'ai fait l'objet d'attaques et d'une campagne féroce et c'est la plus belle réponse que je puisse donner. La réponse a toujours été sur le ring".

"Je suis pleinement éligible pour participer, je suis une femme comme les autres. Je suis née femme, j'ai vécu en tant que femme et j'ai concouru en tant que femme."

Ses détracteurs "sont des ennemis du succès", a-t-elle ajouté. "Ces attaques donnent une saveur particulière à mon succès".