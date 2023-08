Britt Herbots n'a pas pris de risque avec ses abdominaux: "Je ne suis pas à 100%"

Des soucis aux abdominaux qui avaient déjà embêté Herbots durant la préparation et qui se sont réveillés ces derniers jours. Une échographie passée vendredi a révélé une déchirure. "En ce qui concerne la douleur, ça va mais je ne suis pas à 100%. Mais je ne voulais pas prendre le risque d'aggraver la blessure et mettre plus de temps à revenir. Nous avons donc décidé que je ne jouerais pas", a précisé Herbots.

La Limbourgeoise va désormais se rendre en Italie où son nouveau club de Scandicci examinera sa blessure. "Je les ai eus au téléphone hier (samedi, ndlr.) et ce ne sont jamais des coups de fil agréables. Ils vont examiner la blessure et nous verrons pour la suite."