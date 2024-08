Camille Belis déçue mais déjà tournée vers le bronze : "On ne va pas se laisser faire"

"La déception prédomine car on a vraiment tout donné. On revient à la fin et on y a cru jusqu'au bout", a dit la joueuse du Braxgata. "On ne va pas se laisser faire car on sait très bien qu'on peut encore aller chercher la médaille de bronze. On va revenir plus fortes."

Si Camille Belis a avoué que le moment était "très compliqué à vivre", en témoignent les larmes présentes sur certains visages après le coup de sifflet final, elle a aussi assuré qu'elles allaient rapidement se tourner vers le match pour le bronze. "On va aller chercher cette troisième place", a-t-elle dit en faisant référence au duel contre l'Argentine, prévu vendredi (14h).