Celtics-Knicks et Lakers-Wolves pour lancer la saison 2024-25

La saison 2024-25 de la NBA, la ligue nord-américaine de basket-ball, s'ouvrira le 22 octobre avec les Celtics de Boston, champions en titre, opposés à New York, tandis que les Los Angeles Lakers accueilleront les Wolves de Minnesota, selon un calendrier dévoilé par la NBA jeudi.

Toumani Camara lancera sa saison avec les Portland Trail Blazers le 23 octobre avec la réception des Golden States Warriors. Ajay Mitchell pourrait faire ses débuts avec Oklahoma City chez les Denvers Nuggets le 24 octobre. Mitchell est en contrat 'two-way' avec OKC, ce qui signifie qu'il pourra jouer à la fois pour le Thunder et son équipe affiliée en G-League, la ligue de développement de la NBA.

Cinq matches sont programmés le jour de Noël: San Antonio à New York, Minnesota à Dallas, les Lakers à Golden State, Philadelphie à Boston et Denver à Phoenix.

Chaque équipe disputera 82 matches de saison régulière, certains devant être déterminés en fonction de la Coupe de NBA ("The In-Season Tournament"), le tournoi qui commence le 12 novembre et se termine en décembre à Las Vegas.

S'agissant des matches délocalisés, Miami affrontera Washington le 2 novembre à Mexico et une double confrontation entre les Spurs et les Pacers se tiendra à Paris les 23 et 25 janvier 2025.

Le traditionnel match des étoiles ("All-Star Game") se tiendra le 16 février au Chase Center de San Francisco.