Charline Van Snick met un terme à sa carrière l'âge de 33 ans

"C'est un jour particulier pour moi, j'ai décidé de tourner la dernière page de ma carrière de sportive professionnelle pour écrire un nouveau livre. Je suis fière d'avoir écrit mon nom dans l'histoire du judo", a déclaré Van Snick.

Van Snick a connu le point culminant de sa carrière en 2012 en remportant la médaille de bronze aux Jeux Olympiques de Londres en moins de 48 kg. La Liégeoise a aussi ajouté deux titres de championne d'Europe à son palmarès, une médaille d'or en Grand Chelem, à Abou Dhabi en 2017, un an après son passage en moins de 52 kg, et huit médailles d'or en Grand Prix. La judokate a également décroché deux médailles d'argent (2012, 2013) et deux médailles de bronze (2010, 2020) aux championnats d'Europe.