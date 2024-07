Charlotte Dujardin, triple médaille d'or en dressage, forfait après une vidéo controversée

"De manière compréhensible, la Fédération équestre internationale a ouvert une enquête et j'ai pris la décision de me retirer de toutes les compétitions, y compris les Jeux Olympiques, pendant que la procédure est en cours."

Dujardin, 39 ans, pouvait devenir l'athlète féminine britannique la plus décorée aux Jeux. Une médaille, peu importe le métal, lui aurait permis de devancer Laura Kenny, avec qui elle est actuellement à égalité avec six médailles.

"Désolée" pour ses actions et "dévastée d'avoir déçu tout le monde", Dujardin explique qu'elle collaborera pleinement avec la FEI et la fédération britannique.

"Ce qui s'est passé est tout à fait inhabituel et ne reflète pas la manière dont j'entraîne mes chevaux ou mes élèves, mais il n'y a pas d'excuses", a poursuivi Dujardin. "J'ai profondément honte et j'aurais dû donner un meilleur exemple à ce moment-là."

Dujardin aurait dû disputer les épreuves individuelle et par équipes en dressage. Elle a remporté l'or par équipes en 2012 et l'or en individuel en 2012 et 2016, décrochant aussi une médaille d'argent en 2016 et deux de bronze en 2021.

La vidéo en question n'a pas été rendue publique. Ces dernières années, les autorités olympiques et équestres ont adopté une ligne de conduite de plus en plus stricte à l'égard des éventuelles irrégularités dans le traitement des animaux.