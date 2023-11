Charlotte Englebert en lice pour la Joueuse de l'année, Vincent Vanasch comme Gardien

Le dernier rempart des Red Lions est lui nommé en compagnie du Néerlandais Pirmin Blaak, de l'Australien Andrew Charter, de l'Allemand Jean-Paul Danneberg et du Britannique Oliver Payne. Le gardien de l'Orée a déjà remporté le titre de meilleur Gardien mondial à 3 reprises, en 2017, 2018 et 2019.

Les votes, réservés à un panel d'experts (comptant pour 40 pc), aux associations nationales représentées par les capitaines et coachs (20 pc), les supporters (20 pc) et les médias (20 pc), sont ouverts jusqu'au 11 décembre et les lauréats seront connus 8 jours plus tard. Les prix des meilleurs espoirs (Rising Stars) reviendront aux 2 meilleurs joueurs des Coupes du monde juniors, qui se tiendront début décembre au Chili, pour les jeunes filles, et en Malaisie, pour les garçons. Les meilleurs coachs et arbitres seront eux désignés directement par le panel d'experts.