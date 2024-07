Charlotte Englebert: "Incroyable de marquer un tel but lors du premier match"

"C'était une belle action. J'ai joué longtemps avec Justine dans le même club et il y a une connexion. C'est incroyable de marquer un tel but lors du premier match," a commenté la joueuse de 23 ans, héroïne du match.

Cette victoire contre une concurrente directe pour une place dans le top quatre du groupe est importante pour les Panthers. Si elles parviennent à battre la France lundi soir, une équipe a priori plus faible, elles seront en très bonne position pour accéder à la phase à élimination directe. "C'est une victoire importante," a confirmé Englebert. "Maintenant, nous pouvons aborder le match contre la France avec encore plus de confiance. On peut dire que, si nous jouons notre jeu, c'est une équipe plus facile à battre que la Chine. Mais elles jouent à domicile, elles auront beaucoup de soutien. Nous sommes meilleures physiquement et techniquement, mais nous devrons le prouver sur le terrain."