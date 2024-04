Chloé Caulier passe en demi-finales au bloc en Chine, la compétition messieurs perturbée

La Bruxelloise, 27 ans, passe directement en demi-finales, au programme mardi, réservée aux 20 premières des qualifications.

Les qualifications de la compétition chez les messieurs ont été perturbées par la météo et la pluie a interrompu les montées. Les organisateurs ont décidé de faire recommencer les qualifications mercredi et de désigner les vainqueurs à l'issue des demi-finales (à 20). Il n'y aura pas de finale. Trois Belges sont concernés, Hannes Van Duysen, Simon Lorenzi et Nicolas Colin.