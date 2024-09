Claire Michel 5e pour son dernier Euro, Jolien Vermeylen 7e

Sorties aux premières places après les 1.500 m de natation, Jolien Vermeylen, les Britanniques Jessica Fullagar et Vicky Holland, l'Allemande Selena Klamt, l'Italienne Alice Betto et la Française Léonie Périault se sont échappées dès les premiers kilomètres du vélo. Au terme des 40 km, les fuyardes ont déposé leur machine avec plus d'une minute d'avance sur un peloton restreint de poursuivantes où figurait Claire Michel. Sur les 10 km à pied, la Bruxelloise qui mettra fin à sa carrière sportive à la fin de l'année, a signé une remontée en compagnie de la Tchèque Petra Kurikova pour rejoindre et dépasser Vermeylen, Fullagar et Klamt. A l'avant, Holland a profité d'une pénalité de 10 secondes infligées à Périault pour décrocher le titre continental en 1h52:35. Périault (1h52:44) et Betto (1h53:06) ont complété le podium. Michel est 5e (1h53:42) et Vermeylen 7e (1h54:18).

Côté masculin, le Hongrois Csongor Lehmann s'est imposé en 1h40:18, devant le Français Yanis Seguin (1h40:22) et le Norvégien Casper Stornes (1h40:28). Seul Belge engagé, Adrien Deharre a quitté la course durant la partie vélo.