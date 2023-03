Claire Michel débute sa saison de triathlon par une 14e place à Abou Dhabi

Claire Michel s'est classée à la 14e place de la première étape des World Triathlon Series (WTS), chez les dames, vendredi à Abou Dhabi, aux Emirats Arabes Unis. Cette manche d'ouverture d'une série de 7 étapes, si importantes pour la qualification en vue des JO de Paris, a été remportée par la Britannique Beth Potter, devant sa compatriote Sophie Coldwell et l'Américaine Taylor Spivey. Jolien Vermeylen a terminé à la 48e place et Valérie Barthelemy 56e.

En bouclant la distance sprint (750 m de natation, 20 km de vélo et 5 km de course à pied) en 57:57, Potter a décroché son 1er succès en WTS. Elle a devancé de 18 secondes Coldwell, qu'elle a lâchée lors du dernier km à pied, et de 31 secondes Spivey, deux triathlètes avec qui Potter s'était échappé à vélo en compagnie de 3 autres concurrentes. Claire Michel, 34 ans, 43e à la sortie de l'eau, a réussi à intégrer un gros peloton à vélo en poursuite derrière les six échappées. Déposant son vélo à 51 secondes de la tête de course dans la 2e transition, la Bruxelloise a pointé à 45 secondes dans le 1er des 2 tours à pied, avant de terminer à la 14e place, à 1:10 de Potter, son meilleur résultat de carrière à Abou Dhabi. Vermeylen, qui n'a pu accrocher le peloton à vélo, et Barthelemy, qui a explosé à pied en raison de la chaleur, ont pris respectivement les 48e (à 3:24) et 56e places (à 4:16).

Plus tard dans la journée, Jelle Geens et Noah Servais sont engagés dans la course masculine sur les mêmes distance.