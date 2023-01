Coupe de Belgique de basket - Anvers refait son handicap contre Liège et rejoint Ostende en finale

(Belga) Les Giants d'Anvers ont rejoint Ostende en finale de la Coupe de Belgique de basket (messieurs). Vainqueur à l'aller dimanche de 13 unités, Liège s'est incliné en effet mercredi soir de 31 points - 91 à 60 - chez les Anversois qui joueront en finale contre Ostende.

Anvers, sous sa nouvelle appellation des Giants, va disputer sa 7e finale de Coupe de Belgique et tentera d'aller chercher un 4e trophée après 2007, 2019 et 2020. Ostende a remporté le trophée à vingt reprises. Sa dernière Coupe remonte à 2021. L'an dernier, les Côtiers s'étaient inclinés en finale contre Limbourg United. La finale aura lieu le dimanche 12 mars à Forest National à Bruxelles au lendemain de la finale féminine au même endroit. Chez les dames, Kangoeroes Malines, tenant du trophée et champion en titre, reçoit Basket Willebroek (+5) une équipe de division 2 (régionale 1 néerlandophone) le 3 février. Le lendemain, le 4, Castors Braine affronte Namur dans l'autre demi-finale en match unique. (Belga)