Coupe du monde de hockey en salle - La sélection des Indoor Red Lions pour le Mondial en Afrique du Sud est connue

(Belga) La sélection des Indoor Red Lions qui participeront du 5 au 11 février à la Coupe du monde de hockey en salle, à Pretoria, en Afrique du Sud, est connue. L'équipe de Maxime Bergez devra se passer de trois de leurs talentueux titulaires, rangeant vraisemblablement ses ambitions au placard et visant dès lors seulement le maintien au plus haut niveau.

Outre leur capitaine Maxime Plennevaux, blessé, les Belges devront se passer pour des raisons professionnelles et familiales de leurs deux autres joueurs du Léopold, Tanguy Zimmer et Tom Degroote, leaders incontestables du championnat belge avec leur club ucclois. "Le top 6 est notre objectif", a néanmoins déclaré Bergez, le successeur depuis 2020 d'Alexandre de Chaffoy qui avait mené la Belgique à la 6e place du précédent Mondial de Berlin en 2018. "Nous devrons être dans les 4 premiers de notre poule pour nous qualifier pour les quarts de finale. Ensuite nous voulons essayer de gagner notre quart de finale pour faire mieux qu'à la dernière Coupe du monde. Cela nous permettrait de briguer une médaille, mais nous devrons apprendre à passer le cap des matchs à enjeu", ambitionne le coach du Daring en outdoor. Dans la poule A, l'équipe belge, 8e mondiale, se trouve en compagnie de l'Autriche (FIH-1), des Pays Bas (FIH-7), du Kazakhstan (FIH-13), de la Namibie (FIH-16) et de la Nouvelle-Zélande (non classée). Dans l'autre poule il y a l'Iran, l'Australie, la République tchèque, l'Argentine, l'Afrique du Sud et les États-Unis. La sélection belge: Gardiens: Matteo Gryspeerdt, Romain Henet Joueurs de champ: Gaëtan et Arnaud Dykmans, Nicolas Bogaerts, Dylan Englebert, Quentin Bigaré, Mallory Magnant, Philippe Simar (C), Nicolas Poncelet, Cyril Hermans et Alex de Paeuw. Réserves: Nathan Denis et Brian Van Bogaert. (Belga)