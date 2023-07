Cynthia Bolingo assurée d'aller aux Jeux de Paris après son chrono de Liège sur 400m

Bolingo, qui a signé le 3e chrono de sa carrière, a donc réalisé le temps requis dès sa première course de la saison. Elle détient le record de Belgique 50.19 depuis le 2 septembre 2022, performance réalisée à Bruxelles.

Quatre autres Belges sont d'ores et déjà assurés de disputer les JO parisiens , Hanne Claes (400 m haies) et les marathoniens et marathonienne : Bashir Abdi, Koen Naert et Hanne Verbruggen.