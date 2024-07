De la culture de chicons aux JO 2024: l'incroyable histoire d'une cavalière belge qui va disputer les Jeux à Paris

Dans cette équipe, on retrouve Tine Magnus. Âgée de 32 ans, elle va disputer ses premiers JO, ce qui relève du rêve, elle qui n'a pas encore l'habitude d'évoluer sur de telles scènes. Pour vous donner une idée, elle travaille encore dans une culture de chicons avec ses parents et mène une carrière équestre à côté. "Je crois que je suis prête", nous lance-t-elle avec le sourire, interrogé par Gautier Falque. "Dans notre sport, tout est possible, donc j'en rêve", a-t-elle ensuite admis concernant ses espoirs de médaille.

Elle pourra compter sur des soutiens de poids. Karin Donckers va par exemple disputer ses 7ème JO, devenant l'une des sportives belges les plus souvent présentes dans ces olympiades, à égalité avec un certain Jean-Michel Saive, par exemple. "C'est vraiment quelque chose d'important. Plus j'y pense, plus je me rends compte que c'est unique et spécial. Dans l'équitation, nous sommes plus chanceux, c'est plus simple de faire de longues carrières avec des chevaux".

Enfin, Lara de Liedekerke complétera le trio. "Je suis sereine, mon cheval est en pleine forme, on est prêts. On a fait une super saison", se réjouit-elle. L'objectif avoué ? Un top 8 final. Avec, dans le coin de la tête, un espoir secret de venir chercher une médaille incroyable.