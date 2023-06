Dennis Donkor et les 3x3 Lions peuvent "espérer une médaille"

"Nous pouvons espérer une médaille. Nous avons un peu déçu lors des Mondiaux il y a quelques semaines, mais ça nous a rendu plus forts. Nous ne devrions pas non plus être inférieurs aux adversaires de notre groupe, la Lettonie, l'Espagne et la Slovénie", estime Donkor alors que les deux premiers de chaque poule se qualifieront pour les quarts de finale.

La Lettonie est championne olympique en titre et avait dominé les Belges lors des huitièmes de finale de la Coupe du monde à Vienne. "Il faudra voir si la Lettonie se présente avec son équipe la plus forte" a déclaré Donkor. "L'Espagne et la Slovénie sont moins bien classées. Si nous nous fions à nos qualités, ce sont des matches que nous devons gagner".