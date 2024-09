Des "adieux en beauté" pour Best of 8, la jument de Michèle George

L'amazone Michèle George reste la meilleure de sa catégorie en dressage (Grade V), dont elle a remporté samedi l'épreuve freestyle des Jeux Paralympiques de Paris après avoir gagné l'or en Grand Prix Test mercredi. "C'est un adieu en beauté" pour son cheval Best of 8, a-t-elle observé.

Best of 8 a accompagné Michèle George vers deux titres à Tokyo il y a trois ans, et a répété l'exploit à Paris. "Elle a tout donné, elle a fait ça magnifiquement bien", souligne l'athlète samedi. "C'est une vraie bête de compétition. Elle a fait ses adieux en beauté. Elle n'est pas encore très vieille (14 ans, ndlr), mais c'est sûr qu'elle n'ira pas à Los Angeles. C'est un peu comme ma médaille d'or de Rio en freestyle il y a 8 ans. C'était alors mes adieux avec Rainman. Ces deux médailles d'or, les dernières avec Rainman et Best of 8, sortent du lot."

"C'est un sport d'équipe", souligne encore Michèle George. "Cela demande beaucoup de travail, mais aussi beaucoup d'amour et de passion. J'ai mes compétences, mais les qualités du cheval sont essentielles. Je suis très contente que l'on boucle ici ensemble ce chapitre, avec un de mes meilleurs scores. La préparation a été idéale, et ici tout s'est bien mis."