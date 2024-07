Detry est "impatient de relever le défi" du Golf National où il a déjà fini dans le Top 10

"L'important est d'avoir confiance dans le processus qui m'a permis de grandir ces deux dernières années", a-t-il confié. "Je joue un golf assez solide pour l'instant, où je ne commets pas trop d'erreurs et j'essaie de me mettre dans de bonnes positions pour réaliser des birdies. Cela fait longtemps que je n'étais plus revenu en Europe, depuis le mois de janvier, et je prends beaucoup de plaisir à jouer en Écosse. Quand la météo est de la partie, c'est le pied."

Thomas Detry, qui espère arracher sa qualification pour le British Open, la semaine prochaine au Royal Troon, s'est aussi exprimé en Écosse sur sa participation aux Jeux Olympiques à Paris, sur le parcours du Golf National. Il s'agira de sa deuxième expérience après Tokyo, en 2021, où il s'était classé 22e.