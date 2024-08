Domien Michiels : "Mon cheval a rendu la chose si facile"

"Le cheval se sentait vraiment comme à la maison ici. Avec deux super prestations" s'est réjoui le cavalier louvaniste qui dispute ses deuxièmes JO après ceux de Tokyo.

"Je suis super fier de mon cheval. C'était très facile pour moi. Il est arrivé, a regardé autour de lui et ensuite le travail de dressage a été très facile. Il l'a démontré aujourd'hui et le jury a aussi apprécié. Il a toujours été détendu. Quand ça débute bien, la confiance grandit et on peut prendre des risques et cela mène aux résultats que nous obtenons".