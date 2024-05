Douze Belges à Abou Dhabi, dernier grand rendez-vous avec les JO

Douze Belges seront sur les tatamis aux Émirats arabes unis à partir de dimanche et jusqu'au 23 mai pour les championnats du monde de judo. Cinq chez les messieurs, sept chez les dames, a officialisé lundi la fédération belge de judo.

Ce sera le dernier rendez-vous majeur avant les Jeux Olympiques de Paris cet été, priorité de Matthias Casse, en bronze à Tokyo. Champion du monde en 2021, vice-champion du monde l'an dernier, comme en 2022 et en 2019, l'Anversois avait zappé l'Euro le mois dernier pour se concentrer sur sa préparation pour les JO (du 27 juillet au 3 août), qui passe par Abou Dhabi.

Matthias Casse (-81kg), Jorre Verstraeten (-60kg), Jarne Duyck (-81kg), Sami Chouchi (-90kg) et Toma Nikoforov (-100kg), sept côté féminin avec Ellen Sallens et Lois Petit en -48kg, Amber Ryheul en -52kg, Mina Libeer en -57kg, Alessia Corrao en -63kg, Gabriella Willems en - 70kg et Vicky Verschaeren en -78kg tenteront d'aller chercher, pour une partie, les points nécessaires pour envisager une qualification olympique.