"La troisième mi-temps est plus courte qu'avant": à 84 ans, Anne-Marie continue de briller dans son club de hockey

L'Instant Sports s'intéresse cette semaine au sport pour les séniors. En clubs ou chez eux, nombreux sont ceux qui restent encore très actifs, avec des motivations diverses.

Anne-Marie retrouve ses équipières du club de l’Orée. Ce soir, elles affrontent Waterloo. Anne-Marie est âgée de 84 ans et se sent plus déterminée que jamais avant son match. "Je me suis entraînée tous les jours cette semaine, donc ça va aller", lance-t-elle même fièrement au micro de Serge Vermeiren. À lire aussi Instant Sports: rencontre avec deux coureurs cyclistes professionnels Son histoire d’amour avec le hockey commence quand elle a 19 ans. Sa carrière la mène à Namur en division 1 dans les années 60. Aujourd’hui, continuer à pratiquer du sport, c’est aussi maintenir une vie sociale. "C'est fort important pour moi de pouvoir les rencontrer de jouer ensemble, tout en faisant la troisième mi-temps qui est plus courte qu'avant", plaisante Anne-Marie Demeester 84 ans, joueuse des Ladies de l’Orée.

Si Anne-Marie ne peut plus physiquement jouer pendant une heure, bouger sur un terrain lui permet de garder la santé. "Je ne cours plus comme la plupart des joueuses, je joue à l'arrière et j'écoute surtout mon gardien", nous confie-t-elle, elle qui a accepté de jouer en défense pour être plus en phase avec sa condition physique actuelle. Sa seule précaution : faire chaque année une prise de sang chez son médecin. Pas question pour elle d’envisager une retraite sportive. À lire aussi L'Instant Sports: le frisbee devient de plus en plus populaire "C'est la meilleure. Chaque année, elle dit qu'elle arrête, chaque année elle revient, elle est là jusqu'à 90 ans minimum", nous déclare une équipière, Françoise Storez. "C'est une fille formidable, elle est chouette et fait partie de l'équipe. C'est notre mascotte, quand elle est là elle nous donne le moral et le punch", embraye Joëlle Cornil. Un club de football en marchant à l'Union Ils se retrouvent sur le terrain une fois par semaine. Ils ont la soixantaine et font partie de l’équipe Union Legend. Objectif : pratiquer du sport en jouant au football, même en marchant. Créée il y a trois ans, la section mixte 'football en marchant' de l’Union Saint-Gilloise accueille d’anciens joueurs, mais aussi des novices. Outre le plaisir de retrouver le jeu balle au pied, chacun s’entraîne selon son propre rythme et selon ses propres capacités physiques.