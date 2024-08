Dylan Borlée éliminé en repêchages du 400 m

Alignée dans la quatrième et dernière série, Borlée a couru en 45.51, à 15 centièmes de son chrono des séries (45.36) et à 42 centièmes de son record personnel (45.09).

Jonathan Sacoor devait aussi disputer les repêchages après sa 4e place en séries (45.08) mais a déclaré forfait pour se consacrer au relais 4x400 m avec les Belgian Tornados. Sacoor avait déjà participé aux séries et à la finale du relais 4x400 m mixte, échouant au pied du podium.

Les Sud-Africains Zakithi Nene et Lythe Pillay, l'Argentin Elian Larregina, le Qatarien Ammar Yahia Ibrahim, le Botswanais Leungo Scotch et le Hongrois Attila Molnar sont les six repêchés pour les demi-finales.