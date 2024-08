Dylan Borlée, ému, a beaucoup pensé à Julien Watrin et son frère Jonathan

Dylan Borlée, ému et émouvant, a longuement commenté la fermeture d'un chapitre pour les Belgian Tornados au crépuscule de ces Jeux Olympiques. Encore quatrième, tombé sur plus fort, le relais belge va prendre congé de Jacques Borlée, instigateur du projet et coach de toujours, ainsi que de Kevin Borlée, historique finisseur. Dylan Borlée, auteur d'une course de haut niveau samedi en finale du 4x400m, a vécu une soirée chargée en émotions.