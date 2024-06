Elias Lasisi fait son retour en Belgique et s'engage avec Anvers

Lasisi, 32 ans, a débuté sa carrière professionnelle à Louvain en 2009 avant de rejoindre Limburg United en 2015. Après une saison et demie chez les Limbourgeois, il a tenté sa première aventure à l'étranger en s'engageant avec Le Portel en France. Il est revenu en Belgique six mois plus tard, passant deux saisons sous le maillot d'Ostende.

Le meneur des Belgian Lions (la dernière de ses 19 caps remonte à août 2023) évoluait en Allemagne depuis 2019 avec une saison à Göttingen, deux à Crailsheim et deux à Heidelberg.