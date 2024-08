Emma Plasschaert 9e après 6 régates malgré "une mauvaise appréciation dans la 3e manche"

"Le vent était très fort aujourd'hui. Ma première manche s'est plutôt bien déroulée (6e). La deuxième aussi, mais j'ai commis quelques petites erreurs aux passages des bouées. Des erreurs de jugement qui m'ont fait perdre quelques places (9e). Et puis dans la dernière série, j'ai choisi une mauvaise stratégie et j'ai perdu le contact avec les premières. J'ai néanmoins réussi à reprendre quelques concurrentes mais en ne terminant pas mieux qu'avec une 16e place.", a expliqué la double championne du monde et 4e des derniers JO de Tokyo.

"Ce fut une longue après-midi, avec 3 manches dans un vent exigeant. Je me sens fatiguée. Place maintenant à la récupération et au repas."