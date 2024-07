Emma Plasschaert candidate à la commission des athlètes au Comité international olympique

"Non seulement je participe aux JO de Paris, mais je suis aussi en course pour devenir un nouveau membre de la Commission des athlètes du CIO", a posté Emma Plasschaert sur les réseaux sociaux lundi.

La Belge, 5e mondiale dans sa classe, est aussi double championne du monde (2018 et 2021) et médaillée de bronze aux Mondiaux à deux reprises (2022 et 2024).

Ce sont les athlètes qui votent pour élire quatre membres, de quatre sports différents, pour une durée de 8 ans. Ceux-ci seront appelés à prendre la succession du nageur hongrois Daniel Gyurta, de l'escrimeuse Britta Heidemann, de l'ancienne perchiste russe Yelena Isinbaeva et du pongiste sud-coréen Seung-min Ryu.

Parmi les candidats, on retrouve notamment la sprinteuse Alysson Felix, championne olympique sur 100, 200 et 400m parmi ses 11 médailles olympiques et 18 médailles aux championnats du monde - c'est l'athlète féminine la plus décorée de l'histoire olympique de l'athlétisme - ou la golfeuse sud-coréenne Inbee Park, 36 ans, alors la plus jeune lauréate de l'US Open en 2008, l'une de ses six victoires dans un tournoi Majeur.