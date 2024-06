Euro d'athlétisme: débuts prudents mais assurés pour Mayer, priorité à la qualification olympique

Partager:

Kevin Mayer, qui fait de la qualification olympique pour les Jeux de Paris sa priorité aux Championnats d'Europe d'athlétisme, à trois semaines de la date limite, a assuré l'essentiel lors de la première demi-journée du décathlon, lundi à Rome. Le double champion du monde (2017 et 2022) et double médaillé d'argent olympique (2016 et 2021), qui n'est plus allé au bout des dix épreuves depuis juillet 2022 à Eugene (Etats-Unis), aborde le décathlon romain comme sa "dernière chance" de qualification pour les JO-2024.

Mayer (32 ans) l'a lancé lundi matin par un 100 m solide, couru en 10 sec 72 (vent: +0,4 m/s), à plus de deux dixièmes de son record personnel, dans une série retardée par deux faux départs et remportée par un autre Français, Makenson Gletty, en 10 sec 55, nouveau record personnel. Au saut en longueur une heure plus tard, il s'est contenté d'un seul bond, à 7,37 m (+2,3 m/s), au lieu des trois dont il disposait. Au poids enfin, il a expédié son meilleur jet à 15,31 m, loin de ses tout meilleurs lancers, mais assez pour atteindre les 2.636 points à la mi-journée et se placer sur les rails des minima olympiques fixés à 8.460 points, son objectif N.1 de la compétition européenne.

- "Ne pas me tromper d'objectif" - "J'essaie de ne pas me tromper d'objectif, c'est très dur, c'est spécial mais je fais le taf", résume Mayer. "Je suis largement dans les clous pour les minima pour l'instant, constate-t-il. Et je prends autant de plaisir comme acteur que comme spectateur. Franchement, je me régale. C'est un peu mon décathlon plaisir, moins dans l'extra-perf et ça fait du bien."