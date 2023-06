Euro de basket: "Des étapes qu'il faut passer et gagner", estime Vukosavljevic avant la demie contre la Belgique

"On est là où l'on voulait être, mais on sait aussi que ce n'est pas notre objectif, ça fait partie des étapes qu'il faut passer et gagner", a souligné vendredi l'internationale française Valériane Vukosavljevic, avant la demie de l'Euro-2023 contre la Belgique, samedi. Q: Quel est votre état d'esprit avant cette demi-finale face à la Belgique?

R: "C'est un nouveau match qui se présente à nous. On est là où l'on voulait être, mais on sait aussi que ce n'est pas notre objectif, ça fait partie des étapes qu'il faut passer et gagner. A nous de faire un match complet, pour aller chercher cette place en finale." Q: Qu'avez-vous pensé du parcours des Belges et des performances de l'intérieure Emma Meesseman? R: "Personnellement, je ne les ai vues que sur le quart de finale. Elles jouent un beau basket, avec des joueuses talentueuses. Je pense que la Serbie n'a pas fait le match qu'elle espérait faire, et une fois que la première vague était passée, les Belges se sont installés dans un confort. A nous de montrer nos armes et de leur proposer autre chose. Emma, je pense qu'à l'heure actuelle, c'est la meilleure joueuse européenne. Elle fait du Emma sur cette compétition, on sait qu'elle sera présente, elle a envie de mener son pays sur une finale. On a aussi des joueuses qui sauront lui répondre pour qu'elle ne propose pas son meilleur basket. Elles ont plusieurs joueuses qui sont importantes dans leur collectif, mais on sait ce que l'on aura à faire pour les faire déjouer, en tous cas qu'elles ne soient pas aussi performantes que sur le début de compétition."

Q: A quel type de match vous attendez-vous sur cette demi-finale, contre des joueuses belges que vous connaissez bien? R: "C'est une demi-finale, à la fin des quarante minutes ou peut-être un petit peu plus, il n'y en aura plus qu'une. Ce sera elles ou nous. Elles vont mettre tout en œuvre pour atteindre cette finale. Nous, on va continuer à s'appuyer sur ce que l'on a fait depuis le début, à savoir une défense solide, essayer de courir et de traverser le terrain rapidement. Ce sera une surprise pour personne. Il y aura des détails, des ajustements et des choses à faire un peu différemment que sur les autres matches. On a en face de nous une équipe qui joue bien au basket en ce moment. Notre objectif, ça reste de gagner les matches, peu importe la façon. Du beau basket ou pas du beau basket, moi je m'en fiche un petit peu." Propos recueillis en conférence de presse.