Euroligue de basket: Monaco mate le Maccabi et file au Final Four

"Je venais de naître, ça date, a souri Élie Okobo. On va essayer de continuer à écrire l'histoire et d'aller le plus loin possible."

Plus que deux échéances séparent l'ASM du titre européen: une demi-finale face à l'Olympiacos le 19 mai à Kaunas avant une éventuelle finale deux jours plus tard, toujours en Lituanie.

Dès sa deuxième participation, voilà le club du Rocher dans le dernier carré très select de C1. Concrétisation de l'évolution éclair d'une équipe encore en troisième division française il y neuf ans.