Flore De Winne signe un record personnel en dressage individuel : "Un rêve secret"

Mardi après-midi, Flore De Winne (FEI 19) a ouvert le bal pour l'équipe belge dans l'épreuve de dressage individuel et par équipes aux Jeux Olympiques de Paris. La cavalière belge de 29 ans a réalisé une performance solide avec son cheval Flynn, terminant à la quatrième place de son groupe et établissant un nouveau record personnel avec un score de 73,028%.

"C'était un rêve secret de réaliser mon meilleur résultat aux Jeux Olympiques. J'avais un peu peur avant, car la chaleur nous a surpris. Je peinais à respirer et je sentais que Flynn était aussi moins expressif. Il ne me laisserait jamais tomber, mais on aurait pu faire encore mieux. Dans chaque partie, j'aurais pu obtenir un demi pour cent de plus, mais je suis vraiment contente," a déclaré De Winne.

Pour sa première participation aux Jeux, De Winne souhaite profiter de chaque instant. "Pendant l'épreuve, on avait une vue sur le château de Versailles. Mon sentiment de gratitude d'être ici m'a donné des ailes, du courage et de la confiance. C'est une case à cocher," a-t-elle ajouté.