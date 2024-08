Gilles Thomas content de ses "4 parcours dont 2 sans-faute, mais en qualifications"

Après un sans-faute dans les qualifications du concours par équipes, Gilles Thomas et Ermitage Kalone ont pris la 8e place avec la Belgique avant d'enchaîner avec l'individuel. Un nouveau sans-faute lui offre une place en finale où il finit 20e avec deux pénalités (8 points).

Avec Ermitage Kalone, le jeune cavalier belge était content de ses premiers JO. "J'ai fait quatre parcours, j'ai été deux fois en finale. Je fais deux parcours sans faute, malheureusement c'est par deux fois en qualifications. C'était prometteur, dommage que je n'ai pas pu le répéter en finale, mais le niveau y est évidemment plus élevé, nous ne sommes pas aux Jeux pour rien. Tous les détails comptent, j'aurais pu faire mieux sans doute, mais je vais analyser la vidéo pour voir plus précisément comment ça c'est passé."

"Ce n'est pas un cheval rapide de nature, et doit encore apprendre. Il a beaucoup appris ici. Tout comme moi d'ailleurs. C'était une expérience énorme, avec l'enchainement des parcours, le monde, l'ambiance. On m'avait prévenu que ce serait spécial, mais le parcours aujourd'hui était encore impressionnant. J'avais beaucoup de confiance en Ermitage et je pense qu'il ne lui a manqué que l'expérience pour faire mieux."