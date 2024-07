Gilles Thomas et Wilm Vermeir à l'heure de leurs premiers Jeux

"Normalement il devrait faire moins chaud pour les épreuves, mais les infrastructures sont de haut niveau. Les chevaux sont bien soignés et les écuries climatisées", a rassuré Gilles Thomas, 26 ans, pour ses premiers Jeux Olympiques. "Le concours par équipe est la priorité. On a la chance d'avoir quatre super combinaisons et l'ambition est d'aller chercher une médaille."

Gilles Thomas, champion de Belgique, et son étalon de 10 ans Ermitage, ne partent que rarement à la faute. Wilm Vermeir et IQ van het Steentje ont fait leurs preuves en Coupe des Nations.

Il a été décidé que Grégory Wathelet ferait le concours individuel ensuite, privant l'un des trois cavaliers par équipe de l'épreuve individuelle. "Naturellement, je veux aussi faire l'individuel, pour l'expérience, mais aussi parce que j'aurais la capacité d'aller chercher un beau résultat. On verra qui est vraiment en forme pendant le concours par équipes. Ce seront les deux meilleurs logiquement qui vont faire aussi l'individuel."

Wilm Vermeir, 45 ans, est le doyen de la délégation belge chez les messieurs, cavalier de l'année 2023. Il s'est illustré en Coupe des nations, permettant à la Belgique de s'imposer aux cinq étoiles de Sopot et de prendre le bronze à Barcelone, La Baule et Deauville. Lui aussi dispute les JO pour la première fois. "On va encore s'entrainer un peu mercredi, surtout reconnaître la piste et certains vont encore sauter. La médaille est l'objectif mais dans notre sport tout peut aller très vite en faisant tomber une barre."

Habitué au sans-faute, son hongre de 16 ans IQ van het Steentje avait reçu le prix du Cheval de l'année.