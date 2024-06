Golf: la Thailandaise Wichanee Meechai en tête de l'US Open après le deuxième tour

La Thailandaise Wichanee Meechai a pris la tête de l'US Open, tournoi du Grand Chelem, avec deux coups d'avance sur l'Américaine Andrea Lee, après le deuxième tour à l'issue duquel la N.1 mondiale, l'Américaine Nelly Korda, a été éliminée, incapable de passer le cut, vendredi à Lancaster (Pennsylvanie).

Wichanee, qui n'a jamais terminé dans les dix premières d'un tournoi majeur, a réussi six birdies contre trois bogeys, pour une carte de 67, à trois coups sous le par, at Lancaster Country Club in Pennsylvania.