Grand rival des Belges en équitation, la Suède envoie ses champions olympiques à Paris

Championne d'Europe et du monde en 2022 et 2023, la Suède sera encore grandissime favorite des JO dans la capitale parisienne. Malin Baryard-Johnsson en selle sur Indiana, Rolf-Göran Bengtsson avec Zuccero HV, Peder Fredricson sur Catch Me Not S ainsi que Henrik von Eckermann et King Edward seront chargés d'aller chercher une nouvelle médaille d'or olympique. L'un des quatre sera réserviste.

Ce sont les quatre mêmes cavaliers qu'à Tokyo, mais pour deux d'entre-eux, Rolf-Göran Bengtsson et Peder Fredricson, il ne s'agira pas du même cheval.