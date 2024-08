Handball: les Bleues passent à côté contre la Norvège et n'auront que l'argent

Pas de doublé en or: l'équipe de France féminine de handball, sacrée à Tokyo, s'est inclinée en finale des Jeux olympiques face à la Norvège (29-21) samedi au Stade Pierre-Mauroy de Villeneuve-d'Ascq et doit se contenter de la médaille d'argent.

La déception est à la hauteur des attentes du public, qui avait pourtant vibré une première fois avant même le début de la rencontre, célébrant la médaille d'or obtenue par l'équipe de France de volley.

Mais ces Bleues sont passées à côté de leur finale en attaque, accumulant les pertes de balle et les tirs manqués, un peu comme face à la Suède qu'elles avaient finalement renversée en demi-finale. Il ne pouvait pas y avoir de déjà-vu face aux Norvégiennes de Henny Reistad (huit buts) et Kari Brattset (six buts), précises et en confiance.

Contrairement à la demi-finale irrespirable, les Françaises ont pourtant bien débuté la rencontre avec un 3-0 infligé à leurs meilleures ennemies. Solides en défense, et plutôt justes en attaque, elles ont vu leur jeu se déliter franchement lors des huit dernières minutes du premier acte.