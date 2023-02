Heleen Nauwelaers met un terme à sa carrière internationale

La joueuse de Kangoeroes Malines, qui a joué à Wavre Ste-Catherine puis en France à Mondeville (2017-2018) et en Espagne à Bembibre (2018-2020), Tenerife (2020-2021) en division 1, et Grenade en division 2, a effectué son dernier déplacement avec l'équipe nationale de basket féminin en Macédoine du Nord pour le dernier match de qualifications pour l'Euro 2023. Elle ne figurait cependant pas parmi les 12 de Rachid Meziane, le nouveau sélectionneur, pas plus qu'en Allemagne quatre jours plus tôt.

Réserviste de luxe et fidèle coéquipière, Heleen Nauwelaers aura été de toutes les campagnes des Belgian Cats depuis l'Euro 2017 qui saluait la première qualification de la Belgique pour une phase finale depuis 10 ans. Médaillée de bronze à l'Euro 2017 et 2021, 5e de l'Euro 2019, elle aura participé aussi à la 4e place des Belgian Cats à la Coupe du monde 2018 à Tenerife et à la qualification pour la Coupe du monde 2022 en Australie. Elle fut aux Jeux Olympiques de Tokyo (7es).

C'est Philip Mestdagh qui l'avait reprise pour la première fois en 2016. Elle compte 87 sélections à son actif, dont la première le 19 novembre 2016 contre la Bélarusse en qualifications pour l'Euro 2017.