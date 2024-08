Hermien Peters, 7e en finale A et Lize Broekx, 14e, "fières" de leurs Jeux

Lize Broekx, 32 ans, était fière aussi de son parcours. Elle aura pris la 14e place finale (6e en finale B) sur une épreuve qu'elle n'avait plus disputée depuis les JO de Tokyo (21e). "C'est le maximum que je pouvais faire je pense. Je suis contente de ma course et de mes Jeux. Peut-être demeure toujours un petit regret pour hier (5e en K2, ndlr), mais c'est toujours 'et si, et si...'. Il ne faut plus revenir là-dessus. Je suis fière de ma présence et de ma forme en arrivant ici. Pour la suite, je ne sais pas encore. Je ne suis pas une des plus jeunes, mais j'ai encore envie, et même si Los Angeles 2028 semble fort loin."