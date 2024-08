Hermien Peters et Lize Broekx passent en demi-finales du K2 500m

Hermien Peters et Lize Broekx se sont qualifiées pour les demi-finales du K2 500m en kayak aux Jeux Olympiques de Paris, mardi, à Vaires-sur-Marne. Le duo belge a terminé deuxième de sa série éliminatore, la deuxième, en 1:41.80.

Peters et Broekx n'ont été devancées que par les Néo-Zélandaises Lisa Carrington et Alicia Hoskin (1:41.05). Les deux premières embarcations de chaque série éliminatoire passent directement en demi-finales, programmées vendredi à 10h50. Les autres disputeront les quarts de finale plus tard dans la journée (14h10).

Peters, 29 ans, et Broekx, 32 ans, avaient terminé neuvièmes à Tokyo en 2021, remportant la finale B.