Ilke Lagrou médaillée de bronze à l'arraché

Ilke Lagrou a remporté la médaille de bronze dans l'épreuve de l'arraché dans la catégorie des moins de 81 kg, aux championnats d'Europe d'haltérophilie, dimanche à Sofia. Elle a réussi une 3e barre à 103 kilos, soit le même score que la Polonaise Weronika Zielinska Stubinska et que la Moldave Elena Erighina.

Avec ses 103 kilos, Lagrou améliore de deux kilos son record flamand et se rapproche du record national de Anna Van Bellinghen (105).

Originaire de Torhout et affiliée au Koninklijk Olympic Gent, Lagrou, 26 ans, qui est aussi athlète - elle est la 3e performeuse belge du lancer du marteau (59m50) - n'a pas réussi à obtenir un score à l'épreuve de l'épaulé-jeté. Sa barre à 123 kg a été refusée par les juges et elle a ensuite échoué à deux reprises à 125 kg. Elle ne figure donc pas au classement du total olympique enlevé par Zielinska Stubinska avec 235 kilos devant Erighina (234) et la Turque Dilara Narin (222).