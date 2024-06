Isaac Kimeli veut combler un manque: une médaille sur piste outdoor

Isaac Kimeli est un passionné d'athlétisme. Tout au long de l'année, il ne cesse d'arpenter pistes indoor et outdoor, quand il ne marque de ses longues foulées les sentiers de cross.

"Je courrai les deux aux Jeux. Parce que si je suis en forme après la 10.000, il n'y a pas de raison de ne pas courir quelques jours plus tard le 5.000", a confirmé Kimeli, lundi à Rome où il disputera la finale du 10.000m des championnats d'Europe mercredi soir.

"C'est une motivation supplémentaire. Le podium est toujours l'ambition. Je n'ai jamais eu de médaille sur piste outdoor. J'en ai eu en indoor et en cross. J'aimerais combler ce manque."

Ensuite, comme beaucoup, il va se consacrer à la course sur route. "Je commencerai par deux semi. Je n'ai jamais couru dans ma vie en compétition plus que 10 miles."

"Les sponsors sont plus intéressés par les longues distances, les primes sont plus importantes. La route est un 'plus' financier."

Au niveau financier, Isaac Kimeli est assuré de voir son contrat avec Sport Vlaanderen prolongé grâce à sa qualification olympique. "Même s'il avait été supprimé en juillet, j'aurais continué à vivre mon rêve."