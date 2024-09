James Meyer de Beco 82e après le premier tour du Swiss Challenge

Auteur d'un premier tour en 75 coups, James Meyer de Beco occupe la 82e position du Swiss Challenge de golf, comptant pour le Challenge Tour et doté de 270 000 euros, disputé vendredi sur le parcours du Saint-Apollinaire golf-club à Folgensbourg, en France,

Le tournoi, qui a été perturbé par de très mauvaises conditions météorologiques jeudi, vents violents et fortes pluies, a pris beaucoup de retard. Comme une kyrielle de concurrents, Meyer de Beco, qui a gagné son ticket pour le Challenge Tour grâce à ses performances sur le Pro Golf Tour, a dû achever son premier tour vendredi. Avec cinq bogeys et deux birdies, il se retrouve à 10 coups de l'Espagnol Quim Vidal, qui a réalisé un parcours impeccable de 65 coups, sept sous le par, avec trois birdies et deux eagles. Le Danois Jeppe Kristian Andersen suit avec un coup.