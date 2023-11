JO-2024: Dupont, la star du rugby français, va rejoindre l'équipe de France à VII

"On l'aura toujours en travers. La digestion a commencé et il faut l'évacuer", expliquait ce week-end sur Canal+ la tête de gondole du rugby français, à propos de la désillusion face aux Springboks.

Mais l'intéressé devra, pour ça, d'abord convaincre le manager général de l'équipe de France de rugby à VII Christophe Reigt et le sélectionneur Jérôme Daret.

Car Dupont n'a pas l'assurance de disputer les JO, où l'épreuve de rugby à VII est apparue en 2016, les Fidji s'étant adjugées les deux premières éditions à Rio puis à Tokyo en 2021.

- Deux étapes pour se tester -

Avant de songer à accrocher à son cou une médaille olympique, le Toulousain participera au circuit mondial, à commencer par les deux étapes de Vancouver (23-25 février) et de Los Angeles (2-3 mars), avec les Bleus, actuels quatrièmes du classement mondial.

Il devra en outre s'adapter au jeu à VII, où les espaces sont plus grands et les courses, de fait, plus nombreuses et plus intenses. Le format des matches (14 minutes) ainsi que son repositionnement demanderont aussi un temps d'ajustement au meilleur quinziste du monde en 2021.

Au vu du profil physique et tactique de "Toto", cette adaptation ne semble cependant pas insurmontable.

Un autre paramètre à prendre en compte sera celui de la fatigue, puisque Dupont effectuera des allers-retours entre le Stade toulousain et France VII, comme il le fait depuis des années avec le XV de France.

Il devrait à ce titre être à disposition de son club pour les phases finales, si les Rouge et Noir champions de France en titre y participent en Top 14 (finale le 28 juin à Marseille) comme en Champions Cup (finale le 25 mai à Londres).

"Quoi de mieux que le club et de nouveaux objectifs pour se relancer?", demandait-il encore ce week-end après sa reprise avec Toulouse.

Probablement rien d'autre que des titres et une unique aventure olympique, pour mieux soigner des maux bleus encore vivaces.